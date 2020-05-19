منها تماثيل سنوسرت الأول.. المتحف المصري الكبير يستقبل 346 قطعة آثار (مصر)

(مصراوي):

استقبل المتحف المصري الكبير، الاثنين، 346 قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير، من أهمها التماثيل العشرة الخاصة بالملك سنوسرت الأول.

وأكد اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، أنه تم إيداع تماثيل الملك سنوسرت الأول، داخل البهو العظيم، تمهيدًا لوضعها في مكان عرضها الدائم بالمتحف.

وأوضح الدكتور الطيب عباس مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، أن مجموعة تماثيل الملك سنوسرت الأول تم الكشف عنها عام 1894 داخل حفرة في المعبد الجنائزي للمجموعة الهرمية للملك سنوسرت الأول بمنطقة اللشت بالفيوم، وهي مصنوعة من الحجر الجيري، وتم نقلها إلى المتحف المصري بالتحرير عام 1895.

وتصور هذه المجموعة الملك سنوسرت الأول في مرحلة الشباب، وهو جالسًا على كرسي العرش.