​اجتماعات مع 3 وزراء.. ننشر نشاط محافظ الدقهلية المصاب بكورونا في أسبوع (صور)

منها تماثيل سنوسرت الأول.. المتحف المصري الكبير يستقبل 346 قطعة آثار

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك بعد تلقيه نتائج مسحتين من الأنف والفم اليوم الاثنين.

ويتتبع "مصراوي" نشاط محافظ الدقهلية خلال أسبوع، للتعرف على الأشخاص المخالطين له، على النحو التالي:

1- وزير الإنتاج الحربي

بتاريخ الثلاثاء الموافق 12 مايو الجاري، استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور أيمن مختار، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم المحافظة.

وعقد اللقاء في مقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، وحضر الاجتماع 16 شخصًا بخلاف الوزير والمحافظ.

2- وزير التنمية المحلية

في تاريخ الخميس 14 مايو الجاري استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتور أيمن مختار.

عقد اللقاء بمقر وزارة التنمية المحلية بالقاهرة.

3- وزير الري

اليوم الاثنين، قابل المحافظ الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في مقر الوزارة بالقاهرة، وظهرا في الصور مرتدين الكمامات الطبية.​