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الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا عبر الذباب المنزلي

12:38 ص الثلاثاء 19 مايو 2020
الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا عبر الذباب المنزلي

منظمة الصحة العالمية

كتب- أحمد جمعة:
قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد دليل أو معلومات حتى الآن، تشير إلى انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عن طريق الذباب المنزلي.
وأضاف المكتب الإقليمي للمنظمة في منشور توعوي اليوم الاثنين، أن فيروس كورونا ينتقل بشكل رئيسي عن طريق القطرات التي تنبعث من الشخص المصاب عندما يعسل أو يعطس أو يتحدث.
وأوضح أنه يمكن أن يصاب الشخص بالعدوى اذا لمس سطحا ملوثا ثم لمس عينيه أو أنفه أو فمه قبل غسل يديه.
ونصحت الصحة العالمية بالحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد عن الآخرين، وتعقيم الأسطح التي يكثر لمسها، مضيفة: "نظف يديك جيدا ومرارا وتجنب لمس عينيك وفمك وأنفك".
التدوينة
الصحة العالمية فيروس كورونا وزارة الصحة

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