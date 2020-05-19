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ساويرس ينعى الشيخ صالح كامل: "أحب مصر كبلده.. في جنة الخلد يا حبيبي"

12:33 ص الثلاثاء 19 مايو 2020
ساويرس ينعى الشيخ صالح كامل: "أحب مصر كبلده.. في جنة الخلد يا حبيبي"

المهندس نجيب ساويرس

(مصراوي):
نعى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الراحل الشيخ صالح كامل، بتغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر".
وغرّد ساويرس: "فقدت مصر والأمة العربية، رجل أحب مصر كبلده واستثمر فيها عن حب وتقدير وأغدق من أمواله على الخير والبر. تميز بالطيبة والتقوى والذكاء الحاد، فقدت فيه أب أخ وصديق أحببته مثل والدي الله يرحمه، توفى في هذا الشهر المبارك في جنة الخلد يا حبيبي".
وتوفى الشيخ صالح كامل، في ساعة متأخرة من أمس الاثنين، عن عمر يناهز الـ79 عامًا.​
نجيب ساويرس صالح كامل صفاء أبو السعود

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