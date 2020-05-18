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أول تعليق من وزير الري بعد مخالطة محافظ الدقهلية المصاب بـ"كورونا"

11:51 م الإثنين 18 مايو 2020
أول تعليق من وزير الري بعد مخالطة محافظ الدقهلية المصاب بـ"كورونا"

محمد عبدالعاطي وزير الري

كتب- محمد سامي:

صرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، أنه بصحة جيدة، مضيفًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك تعليقًا على لقائه بالدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا.

وقال الوزير إن الإجراءات شملت ارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على المسافات والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدي.

وأشار وزير الري إلى أنه سيتم تعقيم المكتب بالمطهرات، وفحص كافة المخالطين في ضوء الحرص على صحة العاملين بالوزارة.

وأعرب عبدالعاطي عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية، مهيبًا بكافة المصريين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس "كورونا المستجد" فهو قريب من الجميع.

كان وزير الموارد المائية والري، استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يتعلق بالشأن المائي والمشروعات المشتركة.​

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