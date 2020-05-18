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محافظة القاهرة: متابعة التزام المحلات بمواعيد الإغلاق والتأكد من توافر المستلزمات الوقائية

11:45 م الإثنين 18 مايو 2020
محافظة القاهرة: متابعة التزام المحلات بمواعيد الإغلاق والتأكد من توافر المستلزمات الوقائية

المحلات

القاهرة- (أ ش أ):

تفقد محمد عقل رئيس حي شبرا والأجهزة المعاونة، اليوم الاثنين، بالمرور على الصيدليات بنطاق الحى للتأكد من وجود المستلزمات الوقائية وبأسعار مناسبة للمواطنين ومتابعة التزام المحلات لمواعيد الغلق وذلك تنفيذا لتوجيهات خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

ومتابعة من حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية لروساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما قام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، اليوم، بزيارة إحدى الجمعيات الخيرية بحى الزيتون بحضور محمد عبد الهادى القائم بأعمال رئيس حى الزيتون لمتابعة الأنشطة داخل الجمعية وتقديم المساعدات الطبية والغذائية.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة للتصدى لمخالفات البناء وإزالتها فى المهد، قام أيضا محمد عبد الهادى القائم بأعمال رئيس حى الزيتون والأجهزة المعاونة وقسم شرطة الزيتون، اليوم، بإزالة جزئية لأحد العقارات متفرع من جسر السويس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقام حى الأميرية بإزالة جزئية بالعقار 45 تقسيم رئاسة الجمهورية متفرع من شارع سوزان مبارك، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية.

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المحلات المستلزمات الوقائية محمد عقل فيروس كورونا

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