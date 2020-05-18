بعد إصابته بـ"كورونا".. إيداع مدير البيئة بالدقهلية في الحجر الصحي
كتب- محمد نصار:
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إصابة مدير إدارة البيئة بمحافظة الدقهلية بفيروس كورونا المستجد حيث تم اكتشاف الأمر خلال تواجده بديوان المحافظة.
وقال قاسم، لمصراوي، إنه تم التواصل مع توكل الشال، مدير إدارة البيئة بالدقهلية، من أجل الاطمئنان عليه وهو الآن في الحجر الصحي بمستشفى كفر الزيات.
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