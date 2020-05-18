أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

بعد إصابته بـ"كورونا".. إيداع مدير البيئة بالدقهلية في الحجر الصحي

11:20 م الإثنين 18 مايو 2020
بعد إصابته بـ"كورونا".. إيداع مدير البيئة بالدقهلية في الحجر الصحي

مستشفى كفر الزيات العام

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إصابة مدير إدارة البيئة بمحافظة الدقهلية بفيروس كورونا المستجد حيث تم اكتشاف الأمر خلال تواجده بديوان المحافظة.

وقال قاسم، لمصراوي، إنه تم التواصل مع توكل الشال، مدير إدارة البيئة بالدقهلية، من أجل الاطمئنان عليه وهو الآن في الحجر الصحي بمستشفى كفر الزيات.

مستشفى كفر الزيات مدير البيئة بالدقهلية الحجر الصحي فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

أول تحرك في البرلمان بشأن تبادل الكمامات بين المواطنين أمام البنوك والمصالح الحكومية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12764

    عدد المصابين

  • 3440

    عدد المتعافين

  • 645

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4837099

    عدد المصابين

  • 1872024

    عدد المتعافين

  • 317303

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إصابة محافظ الدقهلية بكورونا ونقله إلى مستشفى العزل