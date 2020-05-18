من أمام المتحف المصري.. العناني: سنفتتح متاحفنا أمام الجمهور قريبًا (فيديو)

كتب- يوسف عفيفي:



وجّه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، رسالة لشعوب العالم بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وقال في فيديو قام بتصويره بالمتحف المصري في التحرير: "كل سنة والشعب المصري بخير وشعوب العالم بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف والذي نحتفل به في 18 مايو من كل عام".

وأضاف: "لم أجد أفضل من المتحف المصري بالتحرير لأوجه رسالتي من أمامه، حيث يعتبر من أعرق متاحف العالم تم بنائه عام 1902 ليضم أكبر كمية من الآثار المصرية واليوم نشهد تطوير المتحف المصري".

وشدد العناني على أن إغلاق المتاحف الأثرية لن يستمر طويلًا، وقال: "بالرغم من أن إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية مستمر منذ 19 مارس إلا أننا قريبًا سنفتح متاحفنا وشواطئنا لاستقبال العالم كله".

على جانب آخر، واحتفالًا باليوم العالمي للمتاحف، أطلقت وزارة السياحة والآثار زيارة افتراضية غنية بالعديد من المعلومات لمتحف جاير آندرسون، أو ما يعرف ببيت الكريتلية حول عمارته وزخارفه ما يعكس طرز العمارة الإسلامية في العصر العثماني.

وجاير آندرسون يُعد من أجمل وأغنى بيوت المتاحف التاريخية التي تزخر بها مصر بما يحمله بين جنباته من حقب تاريخية مختلفة تبدأ من عصور مصر القديمة (الفرعونية) مرورًا بعصور إسلامية متعددة مثل العصر الطولوني، الفاطمي، المملوكي، العثماني، الصفوي، الهندي، وصولًا إلى عصر أسرة محمد علي، والتاريخ الحديث والمعاصر حيث يتكون من بيتين يعود تاريخهما إلى القرنين 16-17 الميلادي / 10-11الهجري.

ينفرد متحف جاير آندرسون بقطع أثرية فرعونية والإسلامية نادرة، كما يضم معروضات متنوعة من المنسوجات والصور القبطية واللوحات الفنية الصينية والأوربية، والخزف الإسلامي فضلًا عن المعروضات الخشبية. تم اطلاق هذه الجولة الافتراضية بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار وشركة NAV3D.

وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين.