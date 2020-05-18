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وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعًا مع أكبر شركات منظمي الرحلات في العالم

09:24 م الإثنين 18 مايو 2020
وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعًا مع أكبر شركات منظمي الرحلات في العالم

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

(مصراوي):

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع مسئولي مجموعة تيوي (TUI) العالمية إحدى كبرى منظمي الرحلات في العالم، بحضور محمد فراج المشرف على المكتب السياحي في برلين.

وخلال الاجتماع استعرض وزير السياحة والآثار الجهود التي بذلتها الدولة لدعم القطاع السياحي والعاملين به لتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية عنه من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، منها عمل تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنتات على الجالون الواحد، والتي سيتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى، وبشكل دائم للمساهمة في تحفيز الطيران إلى مصر.

كما استعرض كافة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من تداعيات الفيروس في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية، وضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية لإعادة تشغيل الفنادق في المدن السياحية واستقبالها للزائرين بعد عودة السياحة بصفة منتظمة.

وخلال الاجتماع أكد مسئولو مجموعة TUI علي أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للمجموعة و أشادوا بالضوابط واشتراطات السلامة الصحية ووعدوا بإرسال مقترح بمتطلبات إعادة استئناف الرحلات السياحية إلى المقاصد المصرية، فور عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة وفقًا لضوابط وترتيبات متفق عليها تشمل بطبيعة الحال إجراءات السلامة الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء وإجراءات صحية أخرى للوصول والسفر والإقامة.​

خالد العناني وزير السياحة والآثار شركات منظمي الرحلات

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