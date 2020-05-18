​"رمز القوة الناعمة المصرية".. برلماني يطالب بتكريم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده

(مصراوي):



طالب النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، بتكريم الفنان عادل إمام بمناسبة عبد ميلاده.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

وقال كمال في كلمته، إن الفنان عادل إمام قيمة فنية وثقافية كبيرة، تستحق التكريم، داعيًا لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بتكريمه تقديرًا لتاريخه الوطني الكبير وباعتباره رمزًا للقوة الناعمة المصرية.​