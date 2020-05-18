أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

​"رمز القوة الناعمة المصرية".. برلماني يطالب بتكريم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده

08:35 م الإثنين 18 مايو 2020
​"رمز القوة الناعمة المصرية".. برلماني يطالب بتكريم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده

النائب عبدالحميد كمال

(مصراوي):


طالب النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، بتكريم الفنان عادل إمام بمناسبة عبد ميلاده.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

وقال كمال في كلمته، إن الفنان عادل إمام قيمة فنية وثقافية كبيرة، تستحق التكريم، داعيًا لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بتكريمه تقديرًا لتاريخه الوطني الكبير وباعتباره رمزًا للقوة الناعمة المصرية.​

عبدالحميد كمال مجلس النواب عادل إمام

الخبر التالى:

حدث في 8 ساعات| إعلان عدد إصابات كورونا الجديد.. وخطة عمل المخابز في العيد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12764

    عدد المصابين

  • 3440

    عدد المتعافين

  • 645

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4837099

    عدد المصابين

  • 1872024

    عدد المتعافين

  • 317303

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة