​وصول 760 مصريًا من العالقين في السعودية إلى مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:



استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، 3 رحلات استثنائية سيرتهم مصر للطيران وآيركايرو لعودة المصريين العالقين بالسعودية، وعلى متنهم 763 مصريًا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار، إن رحلات مصر للطيران وآيركايرو الثلاث، وصلت إلى المطار قادمة من جدة والرياض وعلى متنهم 763 مصريًا كانوا عالقين هناك، وأنهيت لهم إجراءات وصولهم، وأجرى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل لمدة 14 يومًا، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا المستجد".

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