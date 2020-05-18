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البرلمان يعاود الانعقاد 7 يونيو المقبل

07:53 م الإثنين 18 مايو 2020
البرلمان يعاود الانعقاد 7 يونيو المقبل

الدكتور علي عبدالعال

(مصراوي):


رفع الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على أن يعاود الانعقاد يوم الأحد 7 يونيو المقبل.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وشهدت الجلسة جدلًا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك عدد من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع تعديل قانون شركات قطاع الأعمال، متابعًا: "يبدوا أن بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدًا".

وانتقد عبدالعال استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلًا: "لا يجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالًا للشركات الخاسرة، ولكن التزامًا منها بحقوق العمال، تقدم دعمًا لتلك الشركات لكي يحصل العمال على رواتبهم، ولكن ليس إلزامًا أن تقدم أموالًا للشركات المساهمة من الموازنة العامة للدولة".

وقال عبدالعال إن الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، لكن لا أحد يعرف كيف نعالج ذلك، متابعًا: "هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من خاسرة إلى رابحة".

علي عبدالعال مجلس النواب قانون شركات قطاع الأعمال العام

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