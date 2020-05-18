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السيسي يجتمع بوزير الدفاع ويوجه بالتحلي بأقصى درجات الاستعداد القتالي

06:09 م الإثنين 18 مايو 2020
السيسي يجتمع بوزير الدفاع ويوجه بالتحلي بأقصى درجات الاستعداد القتالي

أجتماع الرئيس السيسي

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بحضور رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة الرئيسية على مستوى الجمهورية، وجهود القوات المسلحة لضبط الحدود وملاحقة العناصر الإرهابية، خاصةً في شمال سيناء وكذلك المنطقة الغربية.

ووجه الرئيس بالاستمرار في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي، معربًا عن التقدير لجهود القوات المسلحة، وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه.​

السيسي محمد زكي وزارة الدفاع القوات المسلحة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

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