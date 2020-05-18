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​التموين تطرح كعك وبسكويت العيد بأسعار مخفضة (قائمة أسعار)

05:41 م الإثنين 18 مايو 2020
​التموين تطرح كعك وبسكويت العيد بأسعار مخفضة (قائمة أسعار)

كحك العيد

كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، متابعة توافر كافة مستلزمات العيد في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والأسواق، والتأكد من جودتها وصلاحيتها وأسعارها في المجمعات والمخابز الإفرنجية ومحال الحلويات.

وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة) طرح (كعك – بسكويت – بتي فور) وتسجل أسعار العلب ذات الصنف الواحد كيلو من الكعك بسعر 65 جنيهًا، وكعك بالمكسرات 85 جنيهًا للكيلو، وكعك (ملبن – عجوة) 65 جنيهًا للكيلو، بتي فور مشكل 90 جنيهًا للكيلو، وبسكويت لوكس 60 جنيهًا للكيلو، وبسكويت عادي بسعر 50 جنيهًا للكيلو، وغريبة 70 جنيهًا للكيلو.

وعن العلب المشكلة: علبة (1) كيلو مشكل ( كعك سادة + كعك كسرات+ بسكويت نشادر) بسعر 60 جنيهًا، وعلبة (2) كيلو مشكل ( كعك سادة + كعك كسرات+ بسكويت نشادر+ بيتي فور + غريبة) بسعر 150 جنيهًا، وعلبة (2.750) كيلو مشكل (كعك سادة + كعك مكسرات+ بسكويت نشادر+ بيتي فور + غريبة+ بسكويت لوكس) بسعر 200 جنيه.

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علي المصليحي وزارة التموين كحك العيد عيد الفطر

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