"القوى العاملة": 172 ألف جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بشمال سيناء

القاهرة -- أ ش أ

قامت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، بمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس "كورونا" بالمحافظة، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقيمة 500 جنيه تُصرف على 3 أشهر لهذه الفئة، فضلاً عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مدير المديرية، أشار فيه إلى أنها تابعت صرف المنحة الاستثنائية التي قررها الوزير للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 344 عاملاً بقيمة إجمالية 172 ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من 29 مارس حتى 29 أبريل الماضي.

وقال محمد سالم عبد المالك مدير المديرية: إنه تم متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ9 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب التفتيش والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمال.