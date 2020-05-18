وفاة الحالة الثانية بين الصحفيين متأثرا بإصابته بكورونا

كتب- مصراوي:

أعلن أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، وفاة الكاتب الصحفي محيي الدين السيد سعيد، الذي وافته المنية منذ قليل بمستشفى العباسية للحميات، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، في ثاني حالة وفاة بعد الزميل محمود رياض.

وقال "عبدالمجيد"، في بيان له منذ قليل، إن الزميل كان يعاني من الفشل الكلوي، منذ سنوات ويجري 3 جلسات غسيل أسبوعية، ومساء يوم الثلاثاء الماضي 12 مايو، توجه إلى مستشفى الجلاء لإجراء جلسة الغسيل، ووفق الإجراءات الاحترازية اكتشف ارتفاع درجة حرارته، فتمّ إحالته إلى مستشفى حميات العباسية، حيث جرى التواصل مع الدكتور بيتر وجيه مدير مستشفى حميات العباسية.

وأضاف "عبدالمجيد"، أنَّه تمّ حجز الزميل في العناية المركزة، وإجراء مسحة له، وإجراء جلسات الغسيل، إلا أنَّه للأسف أثبتت المسحة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت الحالة حتى وافته المنية ظهر اليوم.