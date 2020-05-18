وفاة الحالة الثانية بين الصحفيين متأثرا بإصابته بكورونا
كتب- مصراوي:
أعلن أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، وفاة الكاتب الصحفي محيي الدين السيد سعيد، الذي وافته المنية منذ قليل بمستشفى العباسية للحميات، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، في ثاني حالة وفاة بعد الزميل محمود رياض.
وقال "عبدالمجيد"، في بيان له منذ قليل، إن الزميل كان يعاني من الفشل الكلوي، منذ سنوات ويجري 3 جلسات غسيل أسبوعية، ومساء يوم الثلاثاء الماضي 12 مايو، توجه إلى مستشفى الجلاء لإجراء جلسة الغسيل، ووفق الإجراءات الاحترازية اكتشف ارتفاع درجة حرارته، فتمّ إحالته إلى مستشفى حميات العباسية، حيث جرى التواصل مع الدكتور بيتر وجيه مدير مستشفى حميات العباسية.
وأضاف "عبدالمجيد"، أنَّه تمّ حجز الزميل في العناية المركزة، وإجراء مسحة له، وإجراء جلسات الغسيل، إلا أنَّه للأسف أثبتت المسحة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت الحالة حتى وافته المنية ظهر اليوم.
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