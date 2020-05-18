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رئيس "الخدمات الزراعية": حصاد 3 ملايين طن لصالح مخازن التموين والتجارة

02:42 م الإثنين 18 مايو 2020
رئيس "الخدمات الزراعية": حصاد 3 ملايين طن لصالح مخازن التموين والتجارة

الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزر

كتب- أحمد مسعد :

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع أشرف على ما يقرب من 75% من حصاد محصول القمح، مشيرًا إلى استمرار عمليات المتابعة والتوريد لمخازن وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف الشناوي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن الحصاد بلغ مليونَين و954 ألف طن حتى الآن، لافتًا إلى عدم وجود أية مشكلات تواجه المزارعين.

وتابع رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة: توجيه كل المهندسين الزراعيين بالتعاون والتنسيق مع وزارة التموين للتأكد من عمليات التشوين الصحيحة؛ للحد من الفاقد.

وأشار الشناوي إلى أن القطاع يتابع عبر غرفته المركزية بمديريات الزراعة المختلفة بمحافظات التوريد النتائج بشكل يومي وعلي مدار الساعة.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة من محصول القمح بلغت 3 ملايين و400 ألف فدان.

الدكتور عباس الشناوي وزارة الزراعة التموين

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