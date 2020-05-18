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14 ألف كرتونة.. محافظ الجيزة يشهد انطلاق قافلة مواد غذائية للقرى الأكثر احتياجًا

02:40 م الإثنين 18 مايو 2020
14 ألف كرتونة.. محافظ الجيزة يشهد انطلاق قافلة مواد غذائية للقرى الأكثر احتياجًا

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- أسامة علي:

شهد أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، انطلاق قافلة مواد غذائية ضمن مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة"، التي أطلقها صندوق تحيا مصر؛ لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأُسر الأَولَى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.

وضمت القافلة، التي انطلقت من أمام ديوان عام المحافظة، 14 ألف كرتونة مواد غذائية و10 أطنان دواجن و10 أطنان بطاطس و2000 كرتونة حلويات و2000 كرتونة ملابس.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القوافل تعكس نموذجًا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص.

وأوضح راشد أنه سيتم توزيع المواد الغذائية على المستحقين بكل قطاعات المحافظة، مشيدًا بجهود صندوق "تحيا مصر" في تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالسعي نحو توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة؛ خصوصًا في ظل الأزمة التي سببها فيروس كورونا.

وأكد محافظ الجيزة اهتمام الدولة بدعم جميع أبنائها وتقديم أوجه المساندة لجميع الفئات؛ خصوصًا دعم الأسر الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة ومحدودي الدخل.

وأشاد المحافظ بجهود مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا دعمه وتشجيعه كل الأنشطة التي من شأنها المساهمة في تخفيف الأعباء على المواطنين ورفع كاهل العناء عنهم، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات لتقديم يد العون والمساعدة لأبناء الوطن؛ خصوصًا في مثل تلك الظروف التي يمر بها الوطن.

ولفت راشد إلى أن مساهمات كل فئات الشعب المصري في صندوق تحيا مصر تأتي في إطار ثقة المواطنين الكبيرة في ما يقوم به الصندوق من توصيل المساعدات إلى المستحقين بمختلف المحافظات.

وشارك في الفاعليات هند عبد الحليم نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، ورضا متولي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومنسق صندوق تحيا مصر بالمحافظة.

اللواء أحمد راشد الجيزة قافلة مواد غذائية صندوق تحيا مصر فيروس كورونا

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