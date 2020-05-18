التنمية المحلية: التعاقد مع شركة "e finance" لوضع آلية تحصيل رسوم النظافة الجديدة
كتب- محمد نصار:
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي للوزارة، عن تطورات عمل الوزارة فيما يتعلق بوضع آلية جديدة لتحصيل رسوم النظافة وذلك بعد اقتراب موعد فصلها عن فاتورة الكهرباء.
وقال قاسم، لمصراوي، اليوم الاثنين، إنه يجري في الوقت الحالي التنسيق بين الوزارة وشركة "e finance" من أجل إعداد الدراسات اللازمة في هذا الشأن.
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أعلن منذ عدة أشهر عن وقف تحصيل رسوم النظافة من المواطنين على فاتورة الكهرباء.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
12229
عدد المصابين
-
3172
عدد المتعافين
-
630
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4772646
عدد المصابين
-
1844162
عدد المتعافين
-
315187
عدد الوفيات
إعلان