أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

بداية من الأحد.. وقف جميع أتوبيسات "مواصلات مصر" على كافة الخطوط

01:07 م الإثنين 18 مايو 2020
بداية من الأحد.. وقف جميع أتوبيسات "مواصلات مصر" على كافة الخطوط

مواصلات مصر

كتب- محمد نصار:

قال العميد عباس مراد، المتحدث باسم شركة مواصلات مصر، إن الشركة ملزمة بتطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وقف وسائل النقل الجماعي خلال عيد الفطر المبارك.

وأضاف مراد، لمصراوي، اليوم الاثنين: بداية من الأحد المقبل وحتى الجمعة نهاية الأسبوع سيتم وقف جميع سيارات الشركة على كافة الخطوط بشكل كامل.

ويأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة أمس الأحد، من أجل الاستعداد لعيد الفطر المبارك ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

مواصلات مصر أتوبيسات العميد عباس مراد مصطفى مدبولي وقف وسائل النقل الجماعي عيد الفطر

الخبر التالى:

كده مفيش أي نوع من الأمان.. عبدالعال ينتقد تزاحم النواب حول الوزراء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12229

    عدد المصابين

  • 3172

    عدد المتعافين

  • 630

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4772646

    عدد المصابين

  • 1844162

    عدد المتعافين

  • 315187

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اليوم.. بدء صرف مرتبات الموظفين بالدولة قبل عيد الفطر (جداول)