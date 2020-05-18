بداية من الأحد.. وقف جميع أتوبيسات "مواصلات مصر" على كافة الخطوط
كتب- محمد نصار:
قال العميد عباس مراد، المتحدث باسم شركة مواصلات مصر، إن الشركة ملزمة بتطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وقف وسائل النقل الجماعي خلال عيد الفطر المبارك.
وأضاف مراد، لمصراوي، اليوم الاثنين: بداية من الأحد المقبل وحتى الجمعة نهاية الأسبوع سيتم وقف جميع سيارات الشركة على كافة الخطوط بشكل كامل.
ويأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة أمس الأحد، من أجل الاستعداد لعيد الفطر المبارك ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
12229
عدد المصابين
-
3172
عدد المتعافين
-
630
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4772646
عدد المصابين
-
1844162
عدد المتعافين
-
315187
عدد الوفيات
إعلان