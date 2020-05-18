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فريد من نوعه.. جولة افتراضية داخل متحف "جاير آندرسون" اليوم

11:56 ص الإثنين 18 مايو 2020
فريد من نوعه.. جولة افتراضية داخل متحف "جاير آندرسون" اليوم

متحف جاير آندرسون

كتب- مصراوي:

تطلق وزارة السياحة والآثار، عددا من الفيديوهات لتسيط الضوء على المتاحف المصرية وإبراز دورها الثقافي والتربوي والتوعوي في مصر والعالم، وذلك احتفالًا بيوم المتاحف العالمي.

وتسلط وزارة السياحة والآثار، اليوم الاثنين، الضوء على متحف فريد من نوعه هو متحف "جاير آندرسون"، حيث شهد أحداثًا وشخصيات تاريخية متعددة فأصبح مركزًا ثقافيًا متشبعًا بالروح المصرية والحكايات الشعبية التي تترك أثراً بالغا في وجدان ونفوس زائرية.

وتنطلق الزيارة الافتراضية الجديدة للمتحف في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وشعار هذا العام الذي أطلقه المجلس الدولي للمتاحف احتفالا بهذا اليوم الخاص هو "المتاحف من أجل المساواة.. التنوع والاندماج"، حيث تمثل المتاحف عنصراً هاماً من عناصر قوة مصر الناعمة لاعتبارها مؤسسات تعليمية وثقافية وترفيهية.

وتضم مصر 26 متحفا مفتوحا للزيارة من إجمالي 34 متحفًا على مستوى الجمهورية.

متحف جاير آندرسون وزارة السياحة والآثار المتاحف المصرية

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