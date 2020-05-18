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برلماني يطالب بتطبيق الانتظار الإلكتروني في الخدمات الحكومية

11:08 ص الإثنين 18 مايو 2020
برلماني يطالب بتطبيق الانتظار الإلكتروني في الخدمات الحكومية

النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب

كتب- مصراوي:

طالب النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بتطبيق نظام الانتظار الإلكترونى، بجميع الجهات الحكومية المقدمة للخدمات إلى المواطنين، لتنظيم عمليات الانتظار للحصول على الخدمة والحد من الزحام والحفاظ على التباعد الاجتماعي بهذه الجهات، وذلك استعدادًا لمرحلة التعايش مع فيروس كورونا.

وقال غلاب، في بيان، اليوم الاثنين، إن البنوك والعديد من جهات القطاع الخاص، المتعاملة مع الجماهير، يجب أن تطبق المنظومة لتنظيم عمليات الانتظار، بجانب تفعيل وزيادة الخدمات المقدمة إلكترونيًا إلى المواطنين، وهو أمر ضروري حتى لا نرى مشاهد التزاحم والطوابير المتلاصقة.

وأكد غلاب، أنه لا غنى عن التحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية، وهو ما بدأته الحكومة بالفعل، ولكن لحين إتمام عملية التحول الرقمي وتقديم كافة الخدمات الحكومية إلكترونيًا سواء عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيقات الهاتف المحمول، فهناك حاجة لتنظيم عمليات الانتظار للحصول على الخدمات بالطرق التقليدية.​

النائب عمرو غلاب مجلس النواب تطبيق الانتظار الإلكتروني

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