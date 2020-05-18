رئيس الشروق: تنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة بمشروع طرق منطقة الميكرويف

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه جارٍ تنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة بمشروع الطرق ضمن أعمال المرافق بمنطقة الميكرويف، مشيراً إلى أن المنطقة تضم 6 طرق داخلية بإجمالي مسطح أسفلت (45000م2)، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع ما يزيد على 70% بهدف ترفيق قطع الأراضي الخدمية والسكنية الواقعة بالمنطقة.

وأوضح الغيطي، في بيان، اليوم الاثنين، أن المنطقة تقع جنوب الإسكان العائلي بالقرب من مدخل السويس 3 على مساحة 144 فدانا، ومن المخطط أن تضم 4 قطع بنشاط عمراني متكامل و10 قطع خدمية بأنشطة مختلفة، والمشروع سيعود بالأثر الإيجابي على تنمية المدينة، ويسهم في إقبال المستثمرين علاوة على المساهمة مستقبلاً في توفير الخدمات وكافة احتياجات سكان المدينة.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، دفع العمل بالمشروعات الجارية بالمدينة، وأن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في إنجاز تلك المشروعات تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجارية بالمدن الجديدة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.