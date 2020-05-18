كتب- أحمد جمعة:

قالت هيئة الدواء المصرية، إنها رصدت ترويج بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لبيع كواشف تشخيص فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، أن تلك الكواشف مجهولة المصدر وأن جميع الكواشف الطبية المستوردة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد يتم استيرادها لصالح الجهات الحكومية المختصة بالكشف عن وعلاج فيروس كورونا المستجد فقط وغير مصرح ببيع أو تداول تلك الكواشف بأي جهة أخرى.

وأوضحت أنه يتم المتابعة الدورية والتفتيش والرقابة على جميع الشركات المستوردة للكواشف التشخيصية لتشخيص (كوفيد 19) بجميع أنواعها لضمان الالتزام بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن وعدم توريد تلك الكواشف للمعامل الخاصة والصيدليات.

وأكدت الهيئة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لفرض السيطرة على سوق الدواء ومنافذ بيع الأدوية والمستلزمات الطبية والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن المصري.

وناشدت هيئة الدواء المصرية، المواطنين بمراجعة مقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد "Covid 19" وعدم الانسياق وراء كل من تسول له نفسه استغلال الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.