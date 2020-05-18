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سيارة تجوب الشوارع .. رئيس حي الدقي يكشف تفاصيل حملة التوعية الثقافية ضد كورونا

05:29 ص الإثنين 18 مايو 2020
سيارة تجوب الشوارع .. رئيس حي الدقي يكشف تفاصيل حملة التوعية الثقافية ضد كورونا

سيارة تجوب شوارع الدقي لتوعية المواطنين


كتب أسامة علي
كشف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، تفاصيل حملة التوعية التي أطلقها الحي، لتوعية المواطنين، بخطورة فيروس كورونا المستجد .

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سيارة ربع نقل، تحمل ميكروفون، تجوب شوارع الدقي، تطالب الأهالي بعدم النزول في أوقات الحظر، للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وأضاف عبدالفتاح لمصراوي، أن هذه الحملة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باتخاذ كافه الإجراءات لتوعية المواطنين بالثقافة الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، بعدما ارتفعت معدلات الإصابة بالفيروس أعلى من معدلاتها الطبيعية، مع استمرار نزول الشباب في الشوارع خلال ساعات الحظر.

وأوضح رئيس حي الدقي، أنه تم تكليف إدارة صحة الدقي بإعداد حمله للتوعية من خلال التحرك بسيارة تطوف في الشوارع الرئيسية والفرعية و إذاعة التعليمات بمكبرات الصوت.

وأكد عبد الفتاح، أن الحملة مستمرة وتعمل صباحا ومساءا في كل شوارع ومناطق الحي، مؤكدا انها تركز بشكل أكبر على مناطق دير الناحية ، وعزبة علام، وبين السرايات.

فيروس كورونا حي الدقي شوارع الدقي أحمد عبدالفتاح

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