أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

"شكاوى الأعلى للإعلام" توصي بوقف برنامج "نبض الحياة" على قناة المحور

11:31 م الأحد 17 مايو 2020
"شكاوى الأعلى للإعلام" توصي بوقف برنامج "نبض الحياة" على قناة المحور

مكرم محمد أحمد رئيس بالمجلس الأعلي للإعلام

(مصراوي):

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج "نبض الحياة" على قناة المحور، بسبب مخالفة قرار المجلس بعدم بيع أو تأجير الهواء، وحذف المحتوى الخاص بالبرنامج من الموقع الرسمي للقناة.

كما أوصت اللجنة باستكمال التحقيق في الشكوى المقدمة من جامعة القاهرة ضد موقع "القاهرة 24".

نبض الحياة قناة المحور وقف برنامج الأعلى للإعلام

الخبر التالى:

كورونا في مصر: قفزة جديدة للإصابات والتعافي.. وهبوط معدل الوفاة (تفاعلي)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12229

    عدد المصابين

  • 3172

    عدد المتعافين

  • 630

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4772646

    عدد المصابين

  • 1844162

    عدد المتعافين

  • 315187

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في مصر: قفزة جديدة للإصابات والتعافي.. وهبوط معدل الوفاة (تفاعلي)