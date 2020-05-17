"شكاوى الأعلى للإعلام" توصي بوقف برنامج "نبض الحياة" على قناة المحور

(مصراوي):

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج "نبض الحياة" على قناة المحور، بسبب مخالفة قرار المجلس بعدم بيع أو تأجير الهواء، وحذف المحتوى الخاص بالبرنامج من الموقع الرسمي للقناة.

كما أوصت اللجنة باستكمال التحقيق في الشكوى المقدمة من جامعة القاهرة ضد موقع "القاهرة 24".