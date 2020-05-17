بالأسعار- ننشر خريطة أسعار تقاوي المحاصيل الصيفية

كتب- أحمد مسعد:



قال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة طرحت كافة أنواع تقاوي محاصيل الموسم الصيفي الجديدة.

وأضاف إبراهيم في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن أسعار تقاوي المحاصيل الصيفية، لن تشهد أي زيادة عن العام الماضي، وهي محاصيل القطن والذرة والأرز والفول الصويا، مشيرًا إلى أن عدم الزيادة تهدف للحد من رفع المعاناة عن كاهل المزارعين.



وأضاف رئيس الإدارة المركزية، أن أسعار الأرز تبدأ من 215 جنيهًا للأرز الرفيع سعة 25 كيلو جرام، والأرز العريض بـ225 جنيهًا سعة 25 كيلو جرام، والذرة شامية 175 جنيهًا سعة 7 كيلو جرامات.

وأشار إلى أن محصول الفول الصويا سعة 30 كيلو جرام بمبلغ 360 جنيهًا، والقطن 260 جنيهًا بسعة 24 كيلو جرام، وجميع أصناف القطن.