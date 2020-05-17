رئيس الوزراء ينفذ جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ميدان التحرير
10:23 م الأحد 17 مايو 2020
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كتب- محمد غايات:
ينفذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ميدان التحرير.
يأتي ذلك ضمن جولات رئيس الوزراء لمتابعة المشروعات التي تنفذها الدولة ومتابعة إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا.
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