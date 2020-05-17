متحدث الحكومة: منح موظفي الدولة 5 أيام إجازة.. و"التكدس هيحصل هيحصل"

كتب: محمد غايات:

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه سيصدر قرار بمنح موظفي الدولة 5 أيام إجازة خلاف الإجازات الرسمية، اعتبار من الجمعة 22 مايو حتى الجمعة 29 مايو، مضيفًا أن التكدس في العيد "هايحصل هايحصل".

وأضاف المتحدث الرسمي بمجلس الوزراء، في تصريحات للإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، على فضائية العربية الحدث، اليوم الأحد، أن الثقافة المصرية تتجه للتجمعات في الأعياد، وكورونا يتطلب تعاملًا خاصًا.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه اعتبارًا من يوم الأحد أول أيام العيد وحتى يوم الجمعة 29 مايو الجاري، سيتم فرض حظر حركة المواطنين اعتبارًا من الخامسة مساء حتى السادسة من صباح اليوم الثاني، مع إغلاق كل المولات والشواطئ والمناطق الترفيهية، وإيقاف كل وسائل المواصلات وأتوبيسات الرحلات.