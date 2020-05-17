من الأحد للجمعة.. النقل العام: إيقاف جميع الأتوبيسات خلال أيام العيد

كتب- محمد نصار:

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه سيتم وقف جميع أتوبيسات الهيئة بداية من الأحد المقبل وحتى نهاية الأسبوع.

وقال علي لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، إن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوقف جميع وسائل النقل الجماعي طوال أيام عيد الفطر المبارك بداية من الأحد وحتى الجمعة.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، إيقاف جميع وسائل النقل الجماعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك وذلك من يوم الأحد المقبل وحتى الجمعة.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا من خلال عدة إجراءات احترازية.