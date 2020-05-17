وكيل النواب يطالب بحل مشكلة إلغاء تراخيص حصص استيرادية لتجار بورسعيد

(مصراوي):

طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، الحكومة بحل مشكلة إلغاء تراخيص بعض الحصص الاستيرادية الخاصة بعدد من التجار بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أن هذه الأزمة تضر قطاع كبير من أبناء المحافظة.

ولفت إلى أن التجار أصحاب الحصص الاستيرادية، تقدموا بطلبات لتجديد هذه التراخيص، إلا أنهم فوجئوا بإيقاف تراخيصهم دون سند في هذا الشأن.

ووجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بأن تتجاوب مع هذا الطلب لحل هذه المشكلة لأنها تهم أبناء بورسعيد.



وقال وهدان: "عندنا مشكلة في بورسعيد، في ظل الظروف الموجودة، فبورسعيد منطقة حرة وتشتغل بالتجارة، منذ سنوات طويلة بعد تجديد البطاقات الاستيرادية للتجار وتحصيل التأمينات والضرائب بعدها بشهرين تم إيقاف بعض الحصص السنوية، ما أدى إلى مشكلة وأعباء كبيرة، وعندما تعرضنا لهذه المسألة فوجئنا أن هناك خلاف على أن الحصة لأبناء بورسعيد، وقالوا هنحلها، ونخلي بورسعيد ومنطقة القناة، وفوجئنا أنهم طالبين أمور صعبة جدًا، ووطلبات تعجيزية وغير منطقية، ومنذ شهر بورسعيد تستغيث، والمساواة فى الظلم عدل".

وتابع وكيل مجلس النواب: "تم التنفيذ على الفئة الأقل، رغم أنها الفئة الأولى، المشكلة إن زمان كانت الطفل يتولد في مستشفى بمحافظة أخرى ويتسجل فيها لكنه من أبناء بورسعيد وعايش فيها وأهله موجودين فيها، هل محتاج جواز عشان يدخل بورسعيد، بورسعيد محافظة مصرية ورئيسها هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزرائها هو الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كل الأمور دي عاملة أزمة للناس، ونحن نستغيث بالرئيس السيسي، اتظلمنا السنوات السابقة ولم نر حقنا إلا في عهد الرئيس السيسي من تطوير اهتمام بالتنمية".

واستكمل: "في ظل الظروف الموجودة، الموضوع يحتاج الدراسة بشكل موضوعي"، وعقب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس: "أتمنى أن تتجاوب الحكومة مع هذا الطلب الذي يهم كل سكان بورسعيد".