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البرلمان يوافق على مادة تمنع السيطرة على البنوك في قانون البنك المركزي الجديد

06:11 م الأحد 17 مايو 2020
البرلمان يوافق على مادة تمنع السيطرة على البنوك في قانون البنك المركزي الجديد

البنك المركزي

(مصراوي):

وافق البرلمان على المادة "75" من قانون البنك المركزي، ورفضت الحكومة التعديلات التي تقدم بها النائب كمال أحمد، الذي اقترح أن يكون النص على أنه: "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (%49) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه".

ووافق البرلمان على النص الذي جاء من الحكومة واللجنة الاقتصادية، ونص على: "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة، أن يتملك ما يزيد على (%10) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من مجلس الإدارة، وعند كل زيادة على النسبة المُصرح بها".

وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال 6 أشهر من تاريخ أيلولتها إليه؛ وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر، بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح بشأن تملك أسهم البنوك، بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد، يسري في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

البنك المركزي قانون البنك المركزي الجديد كمال أحمد الحكومة

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