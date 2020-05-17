مصر للطيران: 10‎% تخفيضات برواتب الوظائف القيادية.. و2 مليار جنيه قرضًا من الحكومة

كتب- محمد عبيد:

أعلن الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تخفيض 10% من رواتب الوظائف القيادية العليا من بينهم رؤساء مجالس إدارات الشركات، ونوابهم، ورؤساء القطاعات، والركب الطائر، ومهندسي الصيانة، وغيرها من الوظائف التي يطبق عليها هذا القرار.

وأضاف أنه سيتم تطبيق تخفيض كافة المصروفات سواء التشغيلية أو الإدارية في كافة قطاعات الشركة، على أن يتم تنفيذ القرارات اعتبارًا من شهر مايو الجاري، ويتم إعادة النظر في القرارت عند تحسن ظروف التشغيل وعبور هذة المحنة التي تمر بها الشركة، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف حركة الطيران عالميًا.

جاء ذلك في رسالة للعاملين بالشركة القابضة مصر للطيران والشركات التابعة، اليوم الأحد.

وأوضح زكريا، أن الحكومة منحت الشركة قرضًا استثنائيًا بقيمة 2 مليار جنيه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تصل إلى 80% من تشغيل العام الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث تعرضت صناعة النقل الجوي حول العالم بصفة عامة وشركات الطيران ومقدمي الخدمة الجوية بصفة خاصة، لحجم خسائر هائلة.