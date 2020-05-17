بتكلفة 6 مليارات جنيه.. النقل: تجهيز محطة متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية

كتب- أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية.

وتفقد الوزير، موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 بتكلفة إجمالية 6 مليار جنيه (5 مليارات للأعمال الإنشائية للمحطة والأرصفة، و1 مليار جنيه لتجهيزها بمعدات التشغيل)، لمتابعة أعمال إنشاء المحطة، وارتفاع معدلات الأداء، حيث وصل حجم الردم الذي تم تنفيذه حتى اليوم إلى مليون و400 ألف متر مكعب من الرمال بنسبة تنفيذ 17% نتيجة انخفاض زمن الرحلة إلى 4 ساعات بما ساهم في عمل 6 رحلات / اليوم وتحقيق معدل ردم يومي وصل أحيانًا إلى ما يزيد عن 60 ألف متر، بالإضافة إلى وصول معدات الشركة المسئولة عن تنفيذ أعمال تحسين التربة، وتم تركيبها وعمل تجربة لها ومن المتوقع بدء أعمال تحسين التربة بعد عيد الفطر مباشرة يعقبها البدء في أعمال حائط الرصيف مطلع يوليو المقبل.

واطلع وزير النقل على موقف أعمال انتشال الأهداف والعوائق بالمحطة، حيث أفاد رئيس الشركة المصرية للمحطة متعددة الأغراض برفع 36 هدف من أصل 38 هدف، ومنتظر الانتهاء قبل نهاية شهر رمضان، كما تابع الفريق مهندس كامل الوزير التجهيز المستقبلي للمحطة، حيث قامت الشركة بعرض المقترح الابتدائي لمخطط المحطة والجاري دراسته بمعرفة الاستشاري للاتفاق على الشكل النهائي للمحطة وبدء تجهيز وإعداد شبكات المرافق كهرباء /ماء/صرف، بالإضافة إلى أنه تم البدء أيضًا في عمل الدراسة المرورية للمحطة مع إحدى الجامعات المصرية لتنظيم حركة الشاحنات من وإلى المحطة وتجهيز الطرق اللازمة لها، كما اطلع الوزير على مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للشركة والذي سيتم العمل عليه من الآن ليكون جاهز للاستخدام عند بدء التشغيل الفعلي مطلع عام 2022.