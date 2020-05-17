نقيب المحامين يشكل لجنة خماسية لإدارة فرعية القاهرة الجديدة

كتب- مصراوي:

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بتشكيل لجنة خماسية لإدارة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية.

نص القرار الصادر من النقيب العام اليوم الأحد:

تعيين لجنة لإدارة نقابة القاهرة الجديد الفرعية

بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019.

وبالنظر إلى انتهاء مدة مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية منذ 6/4/2020.

وبعد الاطلاع على البلاغ رقم 463 لسنة 2020 أموال عامة عليا ضد نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بالاستيلاء على مبلغ 537857 جنيه من أموال النقابة العامة للمحامين.

وبعد الإحاطة بالشكاوى والاتهامات والبلاغات المتبادلة بين نقيب وأعضاء وأمين صندوق مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية.

قررنا

أولا: تشكل لجنة لإدارة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية من الأساتذة الآتين بعد:

(1) الأستاذ/ محمود أحمد رشدي المحامي بالنقض.

(2) الأستاذ/ كمال أحمد محمد سيد المحامي بالنقض ويتولى أمانة الصندوق.

(3) الأستاذ/ ناصر عبد اللاه المحامي بالنقض.

(4) الأستاذ الدكتور/ سيد بحيري المحامي بالنقض.

(5) الأستاذ/ عبد الوهاب يوسف عبد الوهاب المحامي بالنقض.

ثانيا: تباشر اللجنة إدارة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية لحين إجراء انتخابات الفرعيات.

ثالثا: من المتفق على أن الأساتذة المحامين أعضاء اللجنة لن يخوضوا الانتخابات القادمة للنقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة.

رابعا: يعمل بهذا القرار من تاريخه.