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ورقي وبالدرجة الكاملة.. شوقي: يحق للطالب تأجيل امتحانات الثانوية للعام المقبل

03:48 م الأحد 17 مايو 2020
ورقي وبالدرجة الكاملة.. شوقي: يحق للطالب تأجيل امتحانات الثانوية للعام المقبل

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم ا

كتب- أسامة علي:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يحق للطالب تأجيل الامتحانات للعام المقبل.

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأجيل امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي، إلى يوم 21 يونيو المقبل، بديلا عن يوم 7 يونيو، كما أعلن بالجدول سابقا، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمجلس الوزراء، كإجراء احترازي من الحد لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال شوقي، إنه يمكن لأي طالب في الثانوية العامة أن يختار بين حضور الامتحان هذا العام، أو التأجيل للعام القادم على أن يعامل كأنها أول محاولة، مؤكدا أن الامتحان سيكون ورقيًا في حالة التأجيل".

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