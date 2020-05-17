الأعلى للإعلام : وضع استمارات الترخيص على موقع المجلس.. وتقديم الطلبات إلكترونيا

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قال محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن أعضاء المجلس عقدوا اجتماعا مع مجموعة من العاملين بالمجلس وبحضور الأمين العام للمجلس للاطمئنان على سير عمل الأمانة الفنية لاستقبال طلبات الترخيص عقب إقرار لائحة التراخيص.

وأكد العمري، أن طلبات الترخيص سيتم وضعها على الموقع الخاص بالمجلس، وعلى من يرغب في الترخيص، تقديم الطلب إلكترونيا وترك رقم التواصل معه.