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الأعلى للإعلام : قبول تظلم موقع أوبرا نيوز على قرار حجبه ٣ شهور

03:40 م الأحد 17 مايو 2020
الأعلى للإعلام : قبول تظلم موقع أوبرا نيوز على قرار حجبه ٣ شهور

محمد العمري

كتب مصراوي

صرح محمد العمري وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس وافق على قرار لجنة التظلمات بقبول تظلم موقع أوبرا نيوز، ضد قرار حجبه لمدة ٣ شهور.

وكانت لجنة التظلمات عقدت اجتماعا أمس أقرت خلاله تظلم الموقع المذكور، وألزمته بتقديم الاعتذار لجامعة عين شمس على الأخبار الخاطئة، كما قررت اللجنة وقف الحجب اكتفاء بما تم منه.

محمد العمري المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام موقع أوبرا نيوز

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الأعلى للإعلام : وضع استمارات الترخيص على موقع المجلس.. وتقديم الطلبات إلكترونيا

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