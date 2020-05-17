الأعلى للإعلام : قبول تظلم موقع أوبرا نيوز على قرار حجبه ٣ شهور
كتب مصراوي
صرح محمد العمري وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس وافق على قرار لجنة التظلمات بقبول تظلم موقع أوبرا نيوز، ضد قرار حجبه لمدة ٣ شهور.
وكانت لجنة التظلمات عقدت اجتماعا أمس أقرت خلاله تظلم الموقع المذكور، وألزمته بتقديم الاعتذار لجامعة عين شمس على الأخبار الخاطئة، كما قررت اللجنة وقف الحجب اكتفاء بما تم منه.
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