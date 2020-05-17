وزير الأوقاف فتح المساجد في العيد للتكبير فقط دون حضور المصلين
كتب - يوسف عفيفي:
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن فتح المساجد يوم عيد الفطر المبارك للتكبير فقط عبر مكبرات الصوت دون تجمع المصلين؛ حفاظا على سلامتهم.
وأكد جمعة، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء اليوم، أن فتح المساجد جاء تماشيا مع إذاعة القرآن الكريم في المغرب والفجر.
وأوضح الوزير أن الأوقاف ستفتح مسجدا واحدا فقط ﻹذاعة صلاة العيد، وستقتصر على العاملين فقط.
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