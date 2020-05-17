ننشر المواعيد الجديدة.. رئيس الوزراء: استمرار حظر التجوال لمدة أسبوعين بعد العيد

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من الإجراءات التي سيتم تطبيقها بعد عيد الفطر المبارك.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "من يوم السبت، اللي بعد العيد، سيتم استمرار فرض حظر الحركة لمدة أسبوعين من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.