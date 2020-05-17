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ننشر المواعيد الجديدة.. رئيس الوزراء: استمرار حظر التجوال لمدة أسبوعين بعد العيد

02:39 م الأحد 17 مايو 2020
ننشر المواعيد الجديدة.. رئيس الوزراء: استمرار حظر التجوال لمدة أسبوعين بعد العيد

الدكتور مصطفي مدبولي

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من الإجراءات التي سيتم تطبيقها بعد عيد الفطر المبارك.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "من يوم السبت، اللي بعد العيد، سيتم استمرار فرض حظر الحركة لمدة أسبوعين من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء حظر التجوال عيد الفطر فيروس كورونا

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