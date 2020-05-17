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رئيس الوزراء: أجازة عيد الفطر 3 أيام

02:26 م الأحد 17 مايو 2020
رئيس الوزراء: أجازة عيد الفطر 3 أيام

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن أجازة عيد الفطر المبارك من الأحد للثلاثاء، مشيرا إلى أنه طبقا للحسابات الفلكية، فإن السبت المقبل هو وقفة عيد الفطر المبارك.

وأضاف في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم، أن فترة عيد الأضحى المبارك ستشهد تكدسا من المواطنين، لذلك سيتم اتخاذ إجراءات الهدف منها الحفاظ على صحة المواطنين.

مصطفى مدبولي أجازة عيد الفطر عيد الفطر مجلس الوزراء

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