رئيس الوزراء: أجازة عيد الفطر 3 أيام

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن أجازة عيد الفطر المبارك من الأحد للثلاثاء، مشيرا إلى أنه طبقا للحسابات الفلكية، فإن السبت المقبل هو وقفة عيد الفطر المبارك.

وأضاف في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم، أن فترة عيد الأضحى المبارك ستشهد تكدسا من المواطنين، لذلك سيتم اتخاذ إجراءات الهدف منها الحفاظ على صحة المواطنين.