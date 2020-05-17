الحكومة: حظر التجوال يبدأ الخامسة مساءً خلال العيد
كتب - محمد نصار:
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأحد،عن غلق جميع المحلات التجارية والمطاعم والحدائق والمتنزهات بداية من يوم الأحد المقبل وحتى 29 مايو الجاري، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أن الحكومة قررت أيضا توسيع حظر التجوال على أن يبدأ في الخامسة مساءً حتى السادسة اعتبارا من يوم الأحد أيضا.
قال مدبولي "عيد الفطر فرصة كبيرة لانتشار فيروس كورونا"، موضحا أن الهدف من الإجراءات التي تتخذها الحكومة خلال عيد الفطر هو تقليل انتشار الفيروس.
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