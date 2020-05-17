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استشاري تطوير التحرير: إنهاء 100% من الأعمال ونهاية التشغيل التجريبي خلال أيام

12:40 م الأحد 17 مايو 2020
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كتب- محمد نصار:

كشف المهندس وليد عباس، مدير مشروع تطوير التحرير والاستشاري العام، عن تفاصيل أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير.

وقال عباس، لمصراوي، اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من جميع أعمال تطوير الميدان بشكل كامل، وحاليا يتم إجراء اختبارات تشغيل نهائية قبل تسليم الميدان وإنهاء العمل داخل المشروع.

وأكد أن نسبة الإنجاز في المخطط العام لتطوير الميدان بلغت 100%، لافتا إلى أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من أعمال التشغيل التجريبي.

وتابع: الكباش اتركبت في مكانها وفي وقت الاختبارات النهائية حاليا، بنهاية الأسبوع المقبل كل حاجة هتكون خلصانة تمامًا.

وحول موعد الافتتاح الرسمي للميدان أمام الجمهور، أوضح أنه لا توجد أي مواعيد مقررة حتى الآن وهذه ليست مسئوليتهم، مؤكدًا: لا توجد أي مواعيد رسمية للافتتاح حتى الآن.

يذكر أنه تم تقسيم ميدان التحرير إلى 6 أجزاء هي صينية الميدان وبها المسلة والكباش ومنطقة الجراج وعمر مكرم ومجمع التحرير وشارع ميريت، وتمت إعادة إحياء كل واجهات العقارات وطلائها وإزالة الإعلانات من الأسطح وواجهات المحلات وتوحيد المعالجة وإعادة العمارات للطابع الذي أنشأت عليه، إلى جانب خلق مسارات للمشاة.

مشروع تطوير التحرير ميدان التحرير وليد عباس

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