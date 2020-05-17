الزراعة: تحصين 700 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة ومديرياتها بالمحافظات قامت بتحصين 700 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية في 24 محافظة.

وأضاف محمود، في بيان له الأحد، أن جهود الدولة للسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة التي تقوم بها مديريات الطب البيطري في كل المحافظات، ساهمت في السيطرة هذا العام على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وحماية الثروة الحيوانية المصرية من هذه الأمراض المنتشرة في بعض الدول المجاورة، مناشدا المربين بالحرص على تحصين مواشيهم للمحافظة على المناعات العالية ضد تلك الأمراض والتى تأتي من حملات التحصين.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه تم تطهير أكثر من 93 ألف منشأة حكومية من فيروس كورونا

وبياناتها كالتالي: -

محافظة أسوان عدد الجهات التي تم تطهيرها 120، محافظة السويس عدد الجهات التي تم تطهيرها 15، محافظة بورسعيد عدد الجهات التي تم تطهيرها 149، محافظة القاهرة عدد الجهات التي تم تطهيرها 305، محافظة المنوفية عدد الجهات التي تم تطهيرها 1911، محافظة الجيزة عدد الجهات التي تم تطهيرها 24156، محافظة البحيرة عدد الجهات التى تم تطهيرها 1516، محافظة الاسماعيلية عدد الجهات التى تم تطهيرها 192، محافظة الوادى الجديد عدد الجهات التى تم تطهيرها 1438، محافظة مطروح عدد الجهات التى تم تطهيرها 300، محافظة القليوبية عدد الجهات التى تم تطهيرها 2171، محافظة بنى سويف عدد الجهات التى تم تطهيرها 319، محافظة البحر الاحمر عدد الجهات التى تم تطهيرها 963، محافظة الدقهلية عدد الجهات التى تم تطهيرها 1234، محافظة الفيوم عدد الجهات التى تم تطهيرها 1145، محافظة قنا عدد الجهات التى تم تطهيرها 249، محافظة الاسكندرية عدد الجهات التى تم تطهيرها 219، محافظة الشرقية عدد الجهات التى تم تطهيرها 25021، محافظة الغربية عدد الجهات التى تم تطهيرها 9318، محافظة دمياط عدد الجهات التى تم تطهيرها 461، محافظة كفر الشيخ عدد الجهات التى تم تطهيرها 303، محافظة الاقصر عدد الجهات التى تم تطهيرها 15249، محافظة المنيا عدد الجهات التى تم تطهيرها 1629، محافظة اسيوط عدد الجهات التى تم تطهيرها 3552، محافظة سوهاج عدد الجهات التى تم تطهيرها 699، محافظة شمال سيناء عدد الجهات التى تم تطهيرها 11، محافظة جنوب سيناء عدد الجهات التى تم تطهيرها 63، حيث وصل إجمالي ما تم تطهيره في الفترة من 14 مارس 2020 حتى 14 مايو 2020 الى 92702.