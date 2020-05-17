الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال الجمعة المقبل

كتب - محمود مصطفى:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، الجمعة المقبل، هلال شهر شوال لعام 1441 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال من عدمه، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد غروب شمس الجمعة الـ29 من رمضان 1441 هجرية، الـ22 من مايو لعام 2020.

ومن المقرر أن يبث التلفزيون المصري على الهواء مباشرة بيان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حول رؤية هلال شهر شوال.

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