حدث ليلا| الصحة تنفي الحظر الشامل في العيد وحقيقة إصابة محتجزين بكورونا بقسم مدينة نصر

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"الصحة" تنفي فرض حظر كامل في العيد.. وتؤكد: "أنباء مفبركة"

نفى الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، ما تردد عن تطبيق حظر التجوال الشامل في عيد الفطر المبارك، قائلًا إن "هذه الأنباء مفبركة".

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"كسرنا الحاجز اليومي".. لميس الحديدي عن بيان الصحة بشأن إصابات كورونا

علقت الإعلامية لميس الحديدي على ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مجددًا بزيادة 92 حالة عن الأمس رغم انخفاضها لعدة أيام قائلة: "إنه على ما يبدو أن هذه الانخفاضات لم تتسم بالاستمرارية".

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مصدر أمني ينفي إصابة عدد من المحتجزين في قسم مدينة نصر بكورونا

نفى مركز الإعلام الأمنى لوزارة الداخلية صحة ما زعمته بعض القنوات الإخوانية بشأن إصابة عدد من المحتجزين على ذمة قضايا داخل قسم شرطة مدينة نصر أول بفيروس "كورونا" .

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"تزويدها بأجهزة وتحاليل".. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل خيام "حميات العباسية"

أشادت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمعدلات تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفيي حميات وصدر العباسية، في إطار خطة الوزارة لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية لتقديم كافة الخدمات الطبية.

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بأكسجين مضغوط.. بدء علاج طبيب فقد بصره خلال عمله في "عزل كورونا" بكفر الشيخ

أعلن الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء في كفر الشيخ، السبت، بداية مراحل علاج الطبيب محمود سامي قنيبر، والذي فقد بصره وحركته، أثناء عمله في علاج مصابي فيروس كورونا بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم.

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التأجيل خارج الحسابات.. مصدر بـ"التعليم": 3 خيارات أمام طلاب الثانوية بشأن الامتحانات

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر مستجدات استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة.

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15 صورة ترصد ما فعلته السيول في قريتن بسوهاج وجهود شفط المياه

تفقد اللواء عصام الدين الليثي، سكرتير عام محافظة سوهاج يرافقه المهندس طارق الوراقي سكرتير مساعد المحافظة والمحاسب عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج، قريتي أولاد الشيخ والمشايخ بناحية مجلس قروي أولاد يحيى بمركز دار السلام جنوبي المحافظة للوقوف على حجم الخسائر التي تعرضت لها القرية جراء الأمطار الغزيرة والسيول.

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أوباما ينتقد استجابة بلاده لفيروس كورونا في توبيخ علني نادر

انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يوم السبت المسؤولين في بلاده الذين يتعاملون مع جائحة فيروس كورونا في توبيخ علني نادر للإدارة الحالية.

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إيطاليا تخطط لفتح المتاحف بدًا من 19 مايو

يجري التخطيط لفتح متاحف العاصمة الإيطالية روما، بعد الحجر الصحي على مرحلتين، الأولى في 19 مايو والثانية في 2 يونيو، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

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