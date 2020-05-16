برلماني يطالب بزيادة الاعتمادات المالية لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمنيا
(مصراوي):
طالب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي المتوقفة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن نسبة الأعمال التي تم تنفيذها قليلة للغاية.
وشدد غلاب، في بيان صحفي له اليوم السبت، على ضرورة إتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لجهاز مياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستكمال باقي المشروعات المتوقفة، ومن بينها محافظة المنيا.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المنيا واحدة من المحافظات المهملة في مشروعات الصرف الصحي؛ وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة منحها النسبة الكبرى من هذه المشروعات؛ لا سيما في ظل معاناة الأهالي في أغلب المناطق على مستوى المحافظة، بسبب غياب الصرف الصحي.
وأوضح غلاب أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أعلنت في ديسمبر من ٢٠١٩ تنفيذ 28 مشروعاً للمناطق الريفية، لخدمة نحو 477 ألف نسمة؛ بما نسبته 10% من سكان المناطق الريفية، وكذلك إجراء تجارب التشغيل لـ5 مشروعات صرف صحى بالمناطق الريفية، لخدمة 64 ألف نسمة، بما نسبته 1.3% من سكان المناطق الريفية، بخلاف 26 منطقة ريفية تتمتع بخدمات الصرف الصحي، يقطنها 545 ألف نسمة، بما نسبته 11.4% من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.
الخبر التالى:الشرطة السويسرية تفرّق تظاهرة ضدّ تدابير الحجر في برن
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
11228
عدد المصابين
-
2799
عدد المتعافين
-
592
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4564286
عدد المصابين
-
1650072
عدد المتعافين
-
308211
عدد الوفيات
إعلان