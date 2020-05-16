أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

مدير مستشفى 6 أكتوبر: إصابة واحدة جديدة بكورونا.. وباقي الحالات "قديمة"

11:19 م السبت 16 مايو 2020
مدير مستشفى 6 أكتوبر: إصابة واحدة جديدة بكورونا.. وباقي الحالات "قديمة"

فيروس كورونا

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور سيد جلال، مدير مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي، إنه تم اكتشاف حالة إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد لممرضة أمس الجمعة، وحالتها مستقرة.

وأضاف "جلال" في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أن المستشفى تعمل بشكل طبيعي وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة ولم يتوقف أي قسم عن العمل مطلقًا منذ بداية أزمة كورونا، موضحة أن أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والعمليات لم تتوقف عن العمل، إذ تُجرى حالياً عمليات قلب مفتوح وأوعية دموية وأورام وقساطر قلبية.

ولفت إلى أن باقي الإصابات البالغ عددها 20 إصابة، لممرضات يعملن بالمستشفى، أصيبن بالعدوى منذ حوالي 3 أسابيع وتم تحويلهم إلى مستشفيات العزل، وخرج عدد منهن من المستشفى، والباقي في حالة مستقرة ومن المقرر خروجهن خلال الأيام المقبلة.

فيروس كورونا الصحة مستشفى أكتوبر الدقي

الخبر التالى:

تحرك برلماني بشأن مصروفات المدارس والباص للعام الجديد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11228

    عدد المصابين

  • 2799

    عدد المتعافين

  • 592

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4564286

    عدد المصابين

  • 1650072

    عدد المتعافين

  • 308211

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان