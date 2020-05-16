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وصول 480 مصريًا من العالقين في الكويت إلى مطار القاهرة

10:23 م السبت 16 مايو 2020
وصول 480 مصريًا من العالقين في الكويت إلى مطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 3 رحلات استثنائية سيّرتهم شركة طيران الجزيرة لعودة المصريين العالقين في الكويت، وعلى متنهم 480 مصريًا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس "كورونا المستجد".

وقالت مصادر بالمطار، إن رحلات طيران الجزيرة الثلاث، وصلت إلى المطار قادمة من الكويت وعلى متنها 480 مصريًا كانوا عالقين هناك، وأنهيت لهم إجراءات الوصول، وأجرى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، ونقلوا إلى مناطق العزل لمدة 14 يومًا، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

مطار القاهرة الدولي فيروس كورونا الكويت الحجر الصحي

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