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وصول 570 من العالقين المصريين في دبي وجدة إلى مرسى علم

06:37 م السبت 16 مايو 2020
وصول 570 من العالقين المصريين في دبي وجدة إلى مرسى علم

مطار مرسى علم الدولي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، رحلتي طيران استثنائيتين قادمتين من جدة ودبي، على متنهما 576 مصريًا من العالقين في السعودية والإمارات، في ظل قرارات الحكومة بتعليق حركة الطيران إلى كافة المطارات المصرية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وأجرت سلطات مرسى علم، فحص طبي على جميع ركاب الرحلتين القادمين قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي، لقضاء مدة 14 يومًا، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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